Архангельск, , 11:15 — REGNUM В доме-музее Иосифа Бродского, который располагается в архангельской деревне Норинская, где поэт отбывал ссылку за тунеядство, усилиями местных жителей была организована выставка его авторских фотоснимков. Об этом сообщает Российская газета.

В период нахождения в ссылке у Иосифа Бродского имелся личный фотоаппарат — «Зенит-3 М». Известно, что камера досталась поэту в подарок от отца, который профессионально занимался фотографией. Основными сюжетами фотографий, созданных Бродским во время пребывания в Норинской были портреты местных жителей, а также сцены их повседневного быта.

Руководитель некоммерческого партнерства «Норинская» Антон Чеплагин сообщает, что уникальные снимки поэта в семейных альбомах местных жителей помогли найти школьники и педагоги поселка Подюга.