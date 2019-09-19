Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM Критики и известные голливудские фигуры прохладно встретили фильм «Рэмбо: Последняя кровь» режиссера Адриана Грюнберга. Об этом 19 сентября сообщил портал Screen Rant.

В частности, актриса Кейт Уолш заявила, что это «худший фильм года». Певец Майк Райан отметил, что вместо того, чтобы сделать «последний забавный боевик» про Рэмбо, создатели картины сняли нечто совсем иное. Он добавил, что не понимает, для кого был снят этот фильм.

https://twitter.com/katiewalshstx/status/1174527394062819328

https://twitter.com/mikeryan/status/1174443010807009280

Арнольд Шварценеггер в своей публикации в Twitter пожелал Сильвестру Сталлоне «удачи с Рэмбо в эти выходные». «Мне он нравится, когда он станет хитом, я куплю тебе новый нож, чтобы отпраздновать», — написал Шварценеггер, разместив в публикации шутливое видео.

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1174384647888953344

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Напомним, фильм «Рэмбо: Последняя кровь» выходит на экраны российских кинотеатров сегодня, 19 сентября 2019 года. По сюжету новой картины, Рэмбо, страдающий от посттравматического синдрома, вынужден в какой-то момент вновь взяться за оружие.

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