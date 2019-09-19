Лос-Анджелес, США, , 10:53 — REGNUM В сети появился второй трейлер комедийного детектива «Ножи Наголо» с Дэниэлем Крэйгом в роли сыщика, его разместил YouTube-канал Lionsgate Movies 18 сентября

По сюжету картины, семья Робинсонов собирается на дне рождения старейшего члена семьи — известного писателя детективов, но ночью кто-то преподнес имениннику «необычный подарок». За расследования преступления берется полиция и частный сыщик.

Режиссером фильма стал Райан Джонсон, снявший 8 эпизод «Звездных воин», главные роли в фильме исполнили Дэниэл Крейг, Крис Эванс, Кристофер Пламмер, Майкл Шеннон и Джейми Ли Кертис. Картина уже была показана на кинофестивале в Торонто, в прокат она выйдет 27 ноября 2019.