Пекин, , 10:37 — REGNUM Министерство образования КНР включило научно-фантастический фильм «Блуждающая земля» в список фильмов, рекомендованных учащимся начальных и средних школ. Об этом 19 сентября сообщило агентство «Синьхуа».

В скафандре Цитата из кф «Блуждающая Земля» реж Франт Гво. 2019. Китай

Отмечается, что в список также вошли такие картины как «Храбрецы» и «Секрет Китая» (The Secret of China). В основу последней легла книга «Красная звезда над Китаем», аписанная журналистом из США Эдгаром Сноу.

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Фантастический фильм «Блуждающая земля» вышел в китайский прокат 5 февраля 2019 года. Ему удалось собрать более 4,6 млрд юаней ($649 млн). Таким образом, он занял третью строчку в рейтинге самых кассовых картин в истории китайского кино.

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