Лос-Анджелес, США, , 10:22 — REGNUM Актерский состав предстоящей картины Майкла Б. Джордана «Без жалости» (Without Remorse) по бестселлеру писателя Тома Клэнси пополнился новыми именами. Об этом 18 сентября сообщил портал Screen Rant.

К проекту присоединились Джейми Белл («Билли Эллиот», «Рокетмен», «Кожа») и Джоди Тернер-Смит («Квин и Слим», «Летящие сквозь ночь», «Неоновый демон»). Белл исполнит роль заместителя директора ЦРУ по операциям Роберта Риттера, а Джоди Тернер-Смит — роль Карен Грир.

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Напомним, в России премьера картины «Без жалости» запланирована на 17 сентября 2020 года. Одноименный роман Тома Клэнси был опубликован 11 августа 1993 года.

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