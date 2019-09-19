Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Актер Джона Хилл раскроет тему издевательств в новом документальном сериале соцсети Instagram. Об этом 19 сентября сообщил портал Engadget.

Шоу получило название Un-filtered, что можно перевести как «Откровенно», оно состоит из четырех эпизодов. Хилл будет беседовать с людьми в возрасте от 13 до 25 лет на тему издевательств как в реальной жизни, так и в сети. Иногда в качестве его собеседников будут выступать люди, которые ранее сами издевались над кем-то.

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Зрители знают Джону Хилла по таким фильмам, как «Мачо и ботан», «SuperПерцы», «Волк с Уолл-стрит». Его последней работой в кино стала роль в трагикомедии «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт» режиссера Гаса Ван Сента.

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