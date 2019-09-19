Лондон, , 08:59 — REGNUM Работа уличного художника Бэнкси, изображающая членов британского парламента, может быть продана за 2,5 миллиона долларов, информация опубликован на сайте Sotheby’s.

Очередные торги аукционного дома Sotheby’s пройдут в Лондоне с 28 сентября по 3 октября 2019 года. Одним из главных лотов стала картина Бэнкси Devolved parliament («Выродившийся парламент»). Оценочная стоимость, выполненной масляными красками на холсте, работы $1,9−2,5 млн.

На полотне высотой четыре метра изображено заседание Палаты общин британского парламента, однако, на парламентских скамьях, галерее и в кресле спикера вместо депутатов изображены обезьяны. Сейчас картина находится в частном коллекции, кто ее владелец неизвестно.

На сегодняшний день самым дорогим произведением художника считается картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу, закрашивающую точки серой краской. Она была продана в 2008 году за 1,87 миллиона долларов.