Грозный, 19 сентября 2019, 08:57 — REGNUM Народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин удостоился звания заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Об этом 18 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе торжественной церемонии закрытия первого Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация», который прошел в Грозном.
«Я присвоил Александру Александровичу почётное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Александр Калягин принял участие в первом фестивале национальных театров «Федерация». Он предложил руководству Чечни сделать этот фестиваль ежегодным, а местом его проведения утвердить Грозный. На церемонии закрытия состоялось объявление принятого решения. Теперь каждый год театральные коллективы национальных театров будут собираться на свой форум в Чечню.
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