Грозный, , 08:47 — REGNUM Союз театральных деятелей РФ принял решение о ежегодном проведении Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» в Чечне. Об этом в ходе торжественной церемонии закрытия первого фестиваля объявил председатель Союза Александр Калягин.

«В ходе мероприятия Александр Калягин объявил о решении проводить фестиваль «Федерация» в Грозном ежегодно. Зал встретил эту новость бурными аплодисментами», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Калягин, «Грозный по праву стал третьей театральной столицей страны после Москвы и Санкт-Петербурга».

Читайте также: Фестиваль национальных театров «Федерация» в Чечне может стать ежегодным

Напомним, первый Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация» прошел в Грозном с 12 по 17 сентября. Посвященный Году театра, он проводился под эгидой Союза театральных деятелей РФ и Минкультуры РФ.