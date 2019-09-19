Москва, , 08:06 — REGNUM В Москве при раскопках на улице Остоженка археологи обнаружили белокаменное надгробие первой трети XVIII века, сообщается на портале мэра столицы.

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Надгробие размером 39×68×20 найдено в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря и датируется 1720 годом. Оно принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову.

Предполагается, что могильная плита была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году. Плита передана Зачатьевскому женскому монастырю.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в центре Москвы найдены следы литейной мастерской XVII—XVIII веков.