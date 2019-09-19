Лос-Анджелес, США, , 07:42 — REGNUM Третья часть боевика «Джон Уик» стала самым успешным проектом киностудии Lionsgate. Об этом 18 сентября сообщил портал Screen Rant.

Студия объявила, что в США уже продано более 3 млн копий фильма на физических носителях, через электронные продажи и видео по запросу. Отмечается, что «Джон Уик 3» уже обошел по этому показателю вторую часть фильма и стал самой продаваемой картиной Lionsgate на этом направлении за последние пять лет.

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Напомним, «Джон Уик 3» при бюджете $55 млн собрал в прокате США более $171 млн. Вторая часть фильма при бюджете $45 млн смогла собрать в США около $92 млн. Главную роль во всех трех фильмах исполнил актер Киану Ривз.

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