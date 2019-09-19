19 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

«– Вы слишком добры…– Климт поклонился с насмешливой улыбкой, но все же по нему было видно, что он глубоко польщен». Хотя откуда мы знаем, что Климт говорил именно такие слова, и что он был печален или польщен?

Андрей Мартынов, , 00:03 — REGNUM



Патрик Карез. Климт: Эпоха и жизнь великого художника: Роман-биография. М.: Молодая гвардия, 2019

Патрик Карез. Климт: Эпоха и жизнь великого художника: Роман-биография. М.: Молодая гвардия, 2019

Уже название этой книги вызывает вопросы: зачем в научно-популярной серии (в которой акцент, как представляется, и так давно, увы, смещается в сторону легкого чтения) издавать художественное произведение? Если не ошибаюсь, последний раз такое было в 1962 г., когда в ЖЗЛ издали булгаковского «Мольера». В данном же случае жизнеописание, созданное сотрудником галереи Бельведер (Вена) Патриком Карезом, пожалуй, не похоже по качеству на уровень прозы Михаила Булгакова.

Не отличается тактом и предуведомление «От автора»:

«Сердечно приглашаю читателя для поиска обсуждаемых произведений Климта, а также упоминающихся персоналий и архитектурных сооружений воспользоваться другими средствами информации, например, художественными альбомами или Интернетом».

Наконец, сама форма биографии тоже вызывает недоумение. Она начинается со сцены, в которой мать юного Густава застает его за мастурбацией. Хороший зачин для бульварного романа, но не для серьезного (в том числе и художественного) произведения.

«Зачем же», — справедливо возмутится читатель настоящей рецензии, — «рассказывать про плохую книгу? К чему делать ей рекламу»?

Можно было бы согласиться с подобным возражением, если бы не один парадокс. Дело в том, что этот роман, сразу после выхода его оригинала в 2014 г. был высоко оценен искусствоведами и историками живописи. Несмотря на такие пассажи, как:

» — 1900 год! Боже мой… — Климт печально смотрел на Эмилию, когда кругом вылетали пробки из шампанского».

Или:

» — Вы слишком добры… — Климт поклонился с насмешливой улыбкой, но все же по нему было видно, что он глубоко польщен».

На книгу ссылаются в научных монографиях и статьях, как будто это не художественное произведение (да еще с элементами фэнтези, как сообщается в аннотации), а академическое исследование или сборник документов. Хотя откуда мы знаем, что Климт говорил именно такие слова, и что он был печален или польщен?

Да, роман биографичен. В нем рассказано о ранней деятельности знаменитого венца, создании им «Компании художников» и оформлении Бургтеатра и Императорско-королевского придворного музея истории искусств, за которые молодой человек получил от Франца Иосифа I престижный Золотой крест. Пишет Карез и о создании Климтом Сецессиона и о причинах ухода из него восемь лет спустя в 1905 г., многочисленных путешествиях мэтра (Италия, Франция, Бельгия), международном признании (Золотая медаль Римской национальной галереи, членство в Берлинском сецессионе) и собственно творчестве.

Но, думается, дело не только в изложении Карезом фактов, в том числе и общеизвестных. Вероятно, творческий гений Климта в данном случае перевешивает все огрехи его биографа.