Ашхабад, , 20:34 — REGNUM Туркменский фольклорный ансамбль «Дессан» разделил первое место с танцевальным коллективом из Польши на международном фестивале «Волшебство танца», проходившем в Узбекистане, передает «Туркменистан сегодня»

Туркменские артисты продемонстрировали жюри и гостям конкурса танец «Куштдепди», внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Второе место досталось представителям Узбекистана, Грузии и Индонезии. А третье разделили танцоры из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Индии.

Гран-при фестиваля заполучил дуэт из Азербайджана. Всего же в конкурсе приняли участие танцевальные коллективы из 20 стран Европы и Азии.

Справка ИА REGNUM: