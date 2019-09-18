Москва, , 17:50 — REGNUM Москве необходимо пересоздать свой международный имидж при помощи съемок в городе фильмов международными кинокорпорациями. Об этом заявила представитель комитета по туризму Москвы Дина Ким во время дискуссии о кинопроизводстве в городе членов делегации 43-й конференции AFCI Cineposium.

«Основанная цель и задача — это, конечно, не столько создать, а пересоздать имидж Москвы. Потому что стереотип Москвы, которую знает весь мир через кино, это холод, водка, балалайки и бандитизм. Это не соответствует реальности. То, что сейчас происходит с Москвой, то как она изменилась за несколько лет — это грандиозно и мы готовы делиться с этим всем миром», — отметила Ким.

Ким пообещала представителям иностранных кинокомпаний, что комитет по туризму столицы готов сделать всё необходимое, чтобы в Москве чаще снимали кино мирового уровня.

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