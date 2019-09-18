Лондон, , 16:15 — REGNUM В сеть выложили новый геймплейный трейлер предстоящей игры Planet Zoo. Ролик был опубликован 17 сентября на канале проекта.

Администрация канала напомнила подписчикам, что 24 сентября 2019 года стартует бета-тестирование игры, принять в котором участие сможет ограниченное количество геймеров. Оно продлится до 8 октября 2019 года.

Читайте также: К десятилетию League of Legends выпустят книгу с описанием мира игры

Planet Zoo — это симулято строительства зоопарка, игра считается «духовным преемником» Zoo Tycoon, вышедшей в 2013 году на платформе Xbox. Её релиз запланирован на 5 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Космосим Elite Dangerous получит новое руководство и премиальную валюту