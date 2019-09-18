Владивосток, , 16:13 — REGNUM Голливудский актер и звезда «Горца» Кристофер Ламберт выучил новое русское слово «море», это произошло на пресс-конференции XVII кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке, которая состоялась 18 сентября.

Критсофер Ламберт Georges Biard

По мнению актера, слово «море» — символ Владивостока, самое «владивостокское», так же он уже выучил «да», «спасибо» и «хорошо».

Кристофер Ламберт привез на фестиваль фильм-сюрприз, который продемонстрирует зрителям 18 сентября, пока о нем ничего не известно.

«Меридианы Тихого» — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проходящий во Владивостоке с 2003 года. Ежегодно в нем принимают участие представители более шестидесяти стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и побережья Тихого океана. Главой фестиваля в этом году выступает Константин Хабенский.