Рязань, , 15:13 — REGNUM Учащийся музыкальной школы №1 Рязани Данила Прошин стал победителем в конкурсе солистов Детского хора России. Соревнования проходили в международном детском центре «Артек». За всю историю проведения конкурса впервые такого результата добился представитель региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Данила Прошин и Детский хор России Пресс-служба администрации Рязани

Рязань на конкурсе представлял Данила Прошин и ещё четыре девочки, учащиеся городских школ искусств № 1 и № 7. В «Артеке» ребята ежедневно репетировали с дирижёром, оркестром и хором. Победителями конкурса стали 19 человек, в числе которых и Данила. Награды им вручали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, врио директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

На гала-концерте в составе большого сводного хора 525 детей исполнили произведения русских классиков и детские песни.