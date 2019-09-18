Дербент, Дагестан, , 15:08 — REGNUM Памятник одному из крупнейших поэтов и мыслителей средневекового Востока Низами Гянджеви появится в дагестанском городе Дербенте. Бронзовый монумент будет установлен в рамках реконструкции парка, который носит имя азербайджанского поэта, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе мэрии города.

Ранее власти муниципалитета на конкурсной основе выбрали лучший проект памятника, автором которого является скульптор из Махачкалы Магомед-Али Алиев. Согласно эскизу монумента, поэт будет изображен сидящим за работой — с бумагой и пером в руках.

Изготовление памятника, по словам начальника управления архитектуры и градостроительства города Исы Магомедова, начнется до конца текущего года. Его установка запланирована на 2020 год.

Напомним, парк имени классика азербайджанской литературы расположен в центре Дербента и является самым большим в городе. В настоящее время здесь установлена статуя Низами Гянджеви из гипса, на которой поэт изображен в полный рост.

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