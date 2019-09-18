Лос-Анджелес, США, , 14:35 — REGNUM Аниматор Брэд Бёрд развенчал миф, популярный в среде поклонников анимационной картины «Рататуй». Соответствующую публикацию он разместил 17 сентября на своей странице в Twitter.

Теория фанатов заключалась в том, что интерьер и мебель дома, показанного в воспоминаниях ресторанного критика Антуана Эго, идентичны дому, на который через много лет «налетели» Реми и другие крысы. Фанаты предполагали, что пожилая женщина, живущая в этом доме, вероятно, была матерью Антуана и Реми буквально воссоздал рецепт, из-за которого критик «влюбился» в кухню.

https://twitter.com/BradBirdA113/status/1173997144094564352

Однако Брэд Бёрд в своей новой публикации в Twitter развенчал этот миф. Оказалось: дело было в том, что производство картины отставало от графика, и аниматоры вынуждены были при создании этой сцены использовать уже готовые элементы.

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Напомним, мультфильм «Рататуй» студии Pixar вышел на экраны в июне 2007 года. Картина получила большой кассовый успех, при бюджете $150 млн она собрала в США более $206,4 млн, а в мире — более $620,7 млн.

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