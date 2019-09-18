Москва,
18 сентября 2019, 15:08 — REGNUM Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил победителей пятого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд».
В этом году темой конкурса стали проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем.
Целью фотоконкурса является содействие развитию и популяризации независимой журналистики, поддержка авторов, исследующих проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также поддержка проектов, созданных с позиции уважения и защиты человеческого достоинства и принципов, заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.
В конкурсе принимались только серии фотографий, представляющие репортаж, историю или длительный фотопроект.
В жюри конкурса вошли ведущие фоторедакторы и кураторы из разных стран:
Светлана Бахчеванова, основатель «FotoEvidence», фотограф-документалист;
Андрей Поликанов, фоторедактор, визуальный директор портала «Такие дела»;
Магдалена Эррера, фоторедактор GEO France;
Мартина Бачигалупо, фоторедактор французского журнала «6 Mois».
Номинация «Проблема» — проблемы и противоречия, возникающие в обществе между человеком и социумом, общественными институтами и государством.
I место Матьяж Кривиц (Словения) — Литий
Распространение автомобилей, телефонов и роботов на аккумуляторах приводит к росту рынка их основного компонента — лития, создавая современную «золотую лихорадку». Проект рассказывает о производственной цепочке, начиная с инвестиционного планирования в США до добычи лития в Боливии, производстве аккумуляторов и электромобилей в Китае и Норвегии. Этот проект о литии и его влиянии на общество. Литий может спасти нашу планету, но цена, возможно, окажется слишком высокой.
Матьяж Кривиц
Для добычи лития требуется огромное количество воды, и жители Салар де Уюни, выживание которых практически полностью зависит от соледобычи, напуганы последствиями производства, поскольку воды с каждым годом становится все меньше. Солончак Салар де Уюни, Боливия, 2016
© Матьяж Кривиц
Соляные шахтеры из деревни Тауа загружают грузовики. Жители страдают от добычи лития в этом районе. Согласно боливийскому законодательству, доходы от лития должны быть равномерно распределены. С 2016 года местным сообществам ничего не было выплачено. Салар де Уюни, Боливия, 2017
© Матьяж Кривиц
Огромные литиевые бассейны завода Ллипи. Рассол закачивают в бассейны и оставляют испаряться в течение нескольких месяцев, затем он перерабатывается на литиевом заводе неподалеку.
Салар де Уюни, Боливия, 2016
© Матьяж Кривиц
Этот отдаленный регион один из самых холодных в мире, поэтому несколько китайских производителей электромобилей выбрали его в качестве места для зимних испытаний. Китайские инженеры тестируют будущее.
Хэйхэ, Китай, 2017
© Матьяж Кривиц
Производственная линия литий-ионных аккумуляторов в S.N.E., крупном заводе на окраине загрязненного города Сянтань.
Сянтань, Китай, 2017
© Матьяж Кривиц
Солевые отложения на краю огромного испарительного бассейна на единственном действующем литиевом руднике в США. Рудник Силвер Пик, Невада, США, 2018
© Матьяж Кривиц
В богатой нефтью Норвегии люди думают о необходимости восполнять природные ресурсы, а не только эксплуатировать их. Ужин на конференции Zero CO2 Maritime в Бергене, где определяется будущее чистого мира.
Норвегия, 2018
© Матьяж Кривиц
Несколько сотен тысяч маленьких электрокаров фирмы Z.D. можно увидеть на дорогах Китая, Южной Кореи, Италии и Словакии. Z.D. – один из первых китайских производителей, проникших на требовательный и жестко регулируемый европейский рынок. Линьи, Китай, 2017
© Матьяж Кривиц
В 2018 году китайские компании произвели 680 000 электромобилей — больше, чем весь остальной мир вместе взятый. В 2019 Китай хочет продать более 2 миллионов машин. Линьи, Китай, 2017
© Матьяж Кривиц
Склад литиевых аккумуляторов компании Z.D. «Их никогда не бывает достаточно! Никогда не достаточно! Это битва за ресурсы», — говорит мистер Ли, глава отдела международного маркетинга и продаж Z.D.
Линьи, Китай, 2017
© Матьяж Кривиц
В США глобальная литиевая лихорадка началась в 2016 году. Люк, молодой местный бурильщик, работающий на небольшой семейный бизнес (David Gibson Contractor L.L.C.) в Долине железных дорог в Неваде, бурит новую скважину для канадской литиедобывающей компании 3PL. Невада, США, 2018
© Матьяж Кривиц
Вид с воздуха на утренний смог в сильно загрязненном городе Харбине. В настоящее время на дорогах Китая около 120 миллионов автомобилей. Из-за развитой промышленности и слишком большого количества угольных электростанций, большинство крупных городов в Китае сильно загрязнены.
Харбин, Китай, 2017
© Матьяж Кривиц
II место Игорь Терешков (Россия) — Мох и нефть
Недалеко от Сургута в с. Русскинская я встретил Антонину Тэвлину, ее родители до сих пор живут так же, как жили их предки — кочуя и выпасая оленей на своей родовой территории площадью 600 га.
Несколько лет назад они столкнулись с проблемой, на их земли пришли нефтедобывающие компании.
Серия снята на 35мм ч/б пленку, перед проявкой вымоченную в нефтесодержащей жидкости, взятой с мест съемки.
При всей своей «органичности» и природности нефть разъедает желатиновую плоть пленки, вторгаясь в изображаемый мир, выжигая и фрагментируя его так же, как нефтеразлив искажает природный ландшафт.
Игорь Терешков
Елки в грунте с нефтью. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Чум и стадо оленей. Летняя стоянка Тэвлиных, ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Северные олени убегают от аркана. Летняя стоянка Тэвлиных, ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Нефтяной шлам. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Женщины в традиционных одеждах хантов. с/п. Русскинская, ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Нефть, перемешанная с грунтом. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Светлана Тэвлина с оленями. Летняя стоянка Тэвлиных, ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Нефтяные трубы, присыпанные песком. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Молодые олени около озера Санкый-Лор. “Ягель как хлеб для оленя, а случись чего — восстанавливается 30 лет” — говорит Антонина Тэвлина. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Антонина Тэвлина. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Шкура северного оленя. Летняя стоянка Тэвлиных, ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Светлана Станиславовна Тэвлина возле чума. Летняя стоянка Тэвлиных, ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Нефтесодержащая жидкость. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Чум и нефтяная бочка. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
Женщина из народа Ханты. ХМАО, 2018
© Игорь Терешков
III место Натела Григалашвили (Грузия) — Последние дни грузинских кочевников
Горная Аджария — один из самых обособленных регионов Грузии, где до сих пор сохраняются традиции и старый уклад жизни. Изоляция жителей этого горного района долгое время была проблемой, а последние несколько десятилетий стали особенно сложными: из-за отсутствия нормальных условий большое количество аджарских сел заброшено, а многие семьи стали эко-мигрантами, переехав в другие регионы Грузии или за границу, в основном в Турцию. Жители сел, расположенных в ущельях, часто держат скот, но из-за отсутствия пастбищ владельцы крупного рогатого скота летом забирают стада в горы и остаются там до поздней осени. Аджарцы-кочевники вынуждены переселяться несколько раз в год, а большинству мужчин приходится уезжать на сезонные работы в Турцию за дополнительным заработком, вследствие чего горный регион постепенно пустеет, а традиции забываются.
Натела Григалашвили
Одна из аджарских деревень на летних пастбищах
© Натела Григалашвили
Номинация «Конфликт» — наиболее острый способ разрешения противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия. Проявляется как противодействие участников и обычно сопровождается негативными эмоциями, выходящими за рамки правил и норм.
I место Энаят Асади (Иран) — Восставшие из пепла войны
Афганистан занимает второе место после Сирии по количеству беженцев. К 2015 году более 1,3 миллиона человек обратились в бегство из Сирии, Ирака и Афганистана. Примерно 90 000 из них — дети, половина которых иммигрировала без родителей. В течение двух лет Энаят Асади документировал жизнь беженцев в Иране. Люди пытаются попасть в Грецию или Турцию, но высока вероятность быть арестованным пограничным контролем, а в случае поимки беглец может быть отправлен обратно. Беженцы пытаются выжить и обрести надежду на новую мирную жизнь.
Энаят Асади
Нелегальные мигранты в ожидании транспорта на восточной границе Ирана. Июль 2018
© Энаят Асади
Контрабандисты ждут прибытия афганских и пакистанских беженцев. Каждые несколько дней они меняют время и маршрут.
Июль 2018
© Энаят Асади
Более 5000 афганских и пакистанских беженцев пытаются пересечь восточную границу Ирана. Большинство из них останется в Иране или отправится в Турцию и Грецию. Беженцы бросаются к машине, которая может перевезти только 35 человек за раз. Июль 2018
© Энаят Асади
Беженцы ждут команды от контрабандистов, чтобы забраться в машины. Сентябрь 2017
© Энаят Асади
По пути в Тегеран беженцы, рискуя задохнуться, проводят около 30 часов в топливном баке автобуса. В него помещается семь человек. Они должны вылезти из бака перед каждым блокпостом и залезть обратно после его прохождения. Август 2018
© Энаят Асади
Беженцы ждут машины контрабандистов на восточной границе Ирана. Июль 2018
© Энаят Асади
После 12 часов ходьбы 300 иранских беженцев прибыли в Иран. Иранская полиция пытается бороться с нелегальной миграцией и контрабандой, но иногда помогает беженцам. Июль 2018
© Энаят Асади
Афганские беженцы просят полицию не арестовывать их.
Август 2017
© Энаят Асади
У Аднан, 12-летнего подростка из Герата, в Афганистане была тяжелая жизнь, поэтому он захотел уехать и начать все заново в другом месте. Сентябрь 2017
© Энаят Асади
Временный лагерь на дороге. Июль 2017
© Энаят Асади
В лагере беженцев очень тяжелые условия: антисанитария, нехватка еды и питьевой воды. Сентябрь 2017
© Энаят Асади
Семнадцатилетний Мохаммад Асеф, беженец из Мазари-Шарифа, арестованный пограничной полицией Ирана. Август 2017
© Энаят Асади
Мохаммед, 20 лет, его похитили за неоплаченный долг в 15000 долларов. Август 2017
© Энаят Асади
Могила в пустыне. Нет точной статистики по умершим среди беженцев. По слухам, некоторые тела перевозят обратно в Афганистан. Сентябрь 2017
© Энаят Асади
Контрабандисты разведывают путь, готовясь спуститься в горы.
Июль 2018
© Энаят Асади
II место Валерий Мельников (Россия) — Серая зона
Впервые я приехал на Донбасс в начале лета 2014 года. Жители Донбасса были полны надежд на скорое окончание войны и возвращение мира. Но прошло пять лет. Вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон образовалась так называемая Gray Zone. Это условное название территорий без определенного статуса, без официальных органов власти. И жизнь людей находится в постоянной опасности из-за боевых действий. Затянувшийся конфликт и туманное будущее превратили весь Донбасс в территорию Серой зоны. Зоны без четких границ в пространстве и времени. Серая Зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны.
Валерий Мельников
Александр Землянко, 63 года. Живет один. Дом был сильно поврежден во время обстрела. Село Коминтерново, Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Памятник Кирову. Горловка, Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Уничтоженный танк. Последствия нападения на село Коминтерново Донецкой области. Украина
© Валерий Мельников
Зинаида Павлова, 76 лет. Село Коминтерново, Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Последствия нападения на село Коминтерново. Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Мужчины возле села Золотое в Луганской области
© Валерий Мельников
Заброшенный дом. Деревня Коминтерново. Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Руслан Пыхтин, 7 лет, в доме недалеко от линии фронта, окраина Донецка, Украина
© Валерий Мельников
Поселок Молодежное находится недалеко от линии фронта. Луганская область, Украина
© Валерий Мельников
Местные жители собирают уголь со свалки шахты в Донецке, Украина
© Валерий Мельников
Ева Мельничук, 77 лет. Живет 30 лет в Саханке. Год назад похоронила мужа и теперь одна. Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Александр Васильев, 62 года, со своей собакой. Это один из последних жителей прифронтового села Новомарьевка. Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Иверский монастырь, разрушенный в результате обстрела на окраине Донецка, Украина
© Валерий Мельников
Один из последних жителей прифронтового поселка шахты 6/7, Донецкая область, Украина
© Валерий Мельников
Василий Фесько, 73 года, полностью слепой, один из последних жителей прифронтового села Саханка. Саханка — село на юге Донецкой области, которое находится на линии фронта. До конфликта на Донбассе здесь проживало более тысячи человек, сейчас население резко сократилось. Донбасс, Украина
© Валерий Мельников
III место Мохаммед Ракибул Хасан (Бангладеш) — Я рохинджа
Рохинджа — это небольшая мусульманская этническая группа, веками жившая в Мьянме. В Мьянме проживало более миллиона рохинджа, которые были лишены своей земли, прав и гражданства. Они — одно из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. После волны насилия в 2017 году почти миллион рохинджа пересекли границу Мьянмы и Бангладеш в поисках безопасного убежища. Многие семьи потеряли своих близких, сотни были убиты, изнасилованы, подвергнуты пыткам из-за агрессии армии Мьянмы.
Мохаммед Ракибул Хасан
Беженцы рохинджа на пути в Бангладеш, во время того, как армия поджигает пустые деревенские дома в Мьянме
© Мохаммед Ракибул Хасан
Ахмед (65 лет) прошел около 50 км, неся на спине свою мать Фатему (90 лет). Чтобы добраться до Бангладеш, им потребовалось несколько дней
© Мохаммед Ракибул Хасан
Шахерджаан Бегум (45 лет) молилась во время пожара в ее доме, устроенного армией Мьянмы. Сейчас она проходит лечение в больнице Садар в городе Кокс-Базар, Бангладеш
© Мохаммед Ракибул Хасан
Фатема Нур (6 лет), пострадавшая во время взрыва бомбы. Когда это случилось, она выпрыгнула из окна, сломав левую ногу. Сейчас проходит лечение в больнице Садар, в Кокс-Базар, куда Фатему принес отец. Больница расположена недалеко от границы, но путь от Мьянмы все равно занимает несколько дней
© Мохаммед Ракибул Хасан
Харес, годовалый мальчик, находился в доме со своей семьей, когда его подожгла армия Мьянмы
© Мохаммед Ракибул Хасан
Нурджахан Бегум (90 лет) шел пять дней в Бангладеш из Бутидауна, Мьянма, пытаясь избежать этнической чистки
© Мохаммед Ракибул Хасан
Шаджеда Бегум (46 лет) потеряла родственников, свой дом и землю во время рейда армии Мьянмы
© Мохаммед Ракибул Хасан
Семья с детьми истощены без нормального питания и воды, они шли пешком из Мьянмы в Бангладеш
© Мохаммед Ракибул Хасан
Вновь прибывшие беженцы рохинджа находят свое временное убежище на горе в Бангладеш
© Мохаммед Ракибул Хасан
Около четырехсот тысяч беженцев рохинджа проникли в Бангладеш через сухопутные и водные границы. Многие стоят возле дорог, пытаясь найти еду, воду и деньги
© Мохаммед Ракибул Хасан
Беженка рохинджа ищет медицинскую помощь для ребенка, который страдает от истощения. Они голодают после долгого путешествия из Мьянмы в Бангладеш
© Мохаммед Ракибул Хасан
Беженец рохинджа несет дрова, чтобы разжечь костер в лагере
© Мохаммед Ракибул Хасан
Беженец рохинджа открыл парикмахерскую в лагере для беженцев, чтобы поддерживать свое существование
© Мохаммед Ракибул Хасан
Лайджа Хатун (90 лет), беженка рохинджа, скорбит по своим четырем погибшим родственникам, ставшим жертвами этнической чистки
© Мохаммед Ракибул Хасан
Более миллиона новых беженцев бежали в Бангладеш из Мьянмы, спасаясь от геноцида и этнических чисток. Они строят дома в горах при помощи НПО, правительства Бангладеш и местного населения
© Мохаммед Ракибул Хасан
Номинация «Компромисс» — разрешение конфликтной ситуации путём диалога, социальных изменений или реформ.
I место Оксана Юшко (Россия) — В поисках островов
Переезд на постоянное место жительства из города в деревню для многих уже стал реальностью. Одна из причин этого явления — переоценка ценностей.
Выбирая между городом и деревней, многие начинают новую жизнь с нуля вдали от больших городов, открывая для себя фермерство, создавая что-то новое, сохраняя культурное наследие, занимаясь творчеством и ремеслами. Кто-то выбирает дом в деревне, другие создают эко-поселения, живут в добрососедских коммунах, родовых поместьях. У каждого есть собственный рецепт изменения мира внутри и вокруг себя, шаг за шагом они движутся навстречу своим мечтам.
Люди в больших городах стремятся к гармонии, но очень часто будущее скрывается за небоскребами, путь стирается колесами проезжающих мимо автомобилей. «Здесь виден горизонт, а значит и цель яснее», — говорит одна из моих героинь.
Общие причины и тенденции контрурбанизации характерны и приблизительно одинаковы во всех постиндустриальных странах. Многие в поисках себя и новых смыслов сознательно выбирают жизнь среди природы, в кругу семьи и друзей, в новых реалиях и с новыми горизонтами. На берегах реки Волга они строят свой новый мир и ищут свой собственный «остров».
Оксана Юшко
Герои проекта «В поисках островов» селятся на берегах Волги, часто в литературе называемой Волгой-матушкой и имеющей символическое значение в русской культуре. Самая длинная река в Европе стала одним из моих героев, обозначая символический путь к свободе
© Оксана Юшко
Елена Наумова родилась в Москве, много путешествовала. Однажды, когда Елена путешествовала, ее машина сломалась. На помощь пришел местный житель Василий Смирнов. Через два года они встретились вновь и уже никогда не расставались. Они вместе создали Музей Истории русской деревни
© Оксана Юшко
Александр Мозолевский обедает вместе с деревенскими детьми в деревне «Тыгыдым» в Пошехонье, куда он и его жена Олеся переехали несколько лет назад из Москвы
© Оксана Юшко
Любовь поет колыбельную своему сыну. Любовь Вилянская и ее муж Алексей жили в Москве, работали в крупной рекрутинговой компании. Несколько лет назад они оставили город и хорошо оплачиваемую работу ради крошечного дома на острове посреди Волги
© Оксана Юшко
После переправы в штормовую погоду на остров Юршинский мужчины помогают донести поклажу. Любовь Вилянская и ее муж Алексей переехали на остров из Москвы несколько лет назад. С поздней осени до середины весны паром с большой земли не ходит, и люди переправляются на свой страх и риск в лодках
© Оксана Юшко
Александр и Олеся Мозолевские создали музей под открытым небом из старых деревянных домов, которые они перевезли и заново установили в музее. В честь подаренного жеребца Олеся назвала их сказочную деревню «Тыгыдым»
© Оксана Юшко
Несколько лет назад Михаил Бажан купил 15 гектаров незастроенной земли под Тверью. У Михаила и его жены Валерии был дом, машина и стабильный доход, но они не получали удовольствия от жизни в городе. Михаил уволился с работы, продал все, что имел и начал строить дом на их новой земле
© Оксана Юшко
После переезда в деревню одной из основных задач Михаила стало привлечение людей со схожими интересами и создание экопоселения на принципах ресурсно-ориентированной экономики. Жить в добрососедстве, совместном труде и разделять общие ресурсы – основные принципы Михаила и его друзей
© Оксана Юшко
Любовь Вилянская и ее сын Лев возвращаются домой на остров Юршинский. Алексей с детства мечтал жить около воды и ходить под парусами. Любовь и Алексей считают, что жизнь ближе к природе помогает им воспитывать здоровых и умных детей
© Оксана Юшко
Роман играет дома с детьми Рамиром и Мирой. Вместе с женой Юлией они переехали несколько лет назад из Казани в экопоселение Лесная Поляна в Марий Эл. Роман делает экоигрушки из дерева и учит этому сына. Юля – модельер, она шьет одежду из льна
© Оксана Юшко
Валерия Бажан и Полина Косенко собирают травы недалеко от дома в экопоселении «Молодежное». Валерия с мужем построили дом и начали работать на земле, разводить пчел, завели коз. На своей земле Валерия собирает луговые травы и делает натуральную косметику и чай, которые она продает через интернет
© Оксана Юшко
Алексей наслаждается радугой после дождя в поселении «Молодежное». Алексей и его жена Полина переехали сюда из Твери несколько лет назад
© Оксана Юшко
Леонид и его друзья присоединились к Михаилу, купив участок земли недалеко от Твери в поселении «Молодежное». Они последователи идей футуриста Жака Фреско
© Оксана Юшко
Олеся Мозолевская и ее муж Александр, московские юристы, представители среднего класса, переехали на Волгу несколько лет назад. Они были полностью очарованы людьми, которых они встретили в деревне, и тем, как много знаний они хранят о жизни в прошлом, о традициях и верованиях
© Оксана Юшко
Любовь Вилянская и ее сын Лев возвращаются домой на острове Юршинский. С рождением детей ни на что не хватает времени, но есть мечта – когда-нибудь посадить лавандовые поля.
Время течет как река. Река учит нас плыть по течению, избегать препятствий, быть открытыми всему новому. Выход всегда есть
© Оксана Юшко
II место Мария Плотникова (Россия) — Тоборочи
Фотоистория о повседневной жизни русских староверов, живущих в боливийской провинции Санта-Крус уже более 40 лет. Старообрядцы, или староверы — общее название для религиозных течений в России, возникших в результате неприятия церковных реформ XVII века.
Из-за гонений старообрядцы были вынуждены в первой половине XX века покинуть Россию и со временем перебраться в Южную Америку. В Боливии, в трех часах езды от города Санта-Крус, в деревне Тоборочи первые старообрядцы поселились 40 лет назад. Даже сейчас это поселение невозможно найти на картах, а в 1970-е годы здесь были совершенно необитаемые земли, окруженные густыми джунглями. Провинция Санта-Крус, Боливия, 2014−2016 гг.
Мария Плотникова
Пинарита Ревтова гуляет по кокосовым плантациям в окрестностях Тоборочи
© Мария Плотникова
Деревня Тоборочи состоит из двух десятков дворов, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Большинство старообрядцев не позволяют чужакам фотографировать себя, однако семейные альбомы есть в каждом доме
© Мария Плотникова
Самые возрастные староверы Тоборочи, например, Федор Ануфриев, успели пожить в трех странах. Родились в Китае, куда их семьи бежали от коммунистов после гражданской войны в России. Затем, из коммунистического Китая бежали от преследований в Бразилию, а оттуда, в числе первых переселенцев, в Боливию
© Мария Плотникова
Вьетнамки в Тоборочи носят круглый год
© Мария Плотникова
Сестры Енафа, Соломония и Пинарита
© Мария Плотникова
В Тоборочи живут семьи Ануфриевых, Ревтовых, Мурачевых, Калугиновых, Куликовых, Анфилофиевых и Зайцевых
© Мария Плотникова
К 16 годам мальчики приобретают необходимый опыт работы в поле и могут жениться. У старообрядцев строго запрещены браки между родственниками до седьмого колена, поэтому невест ищут в других деревнях Южной и Северной Америки
© Мария Плотникова
Основное занятие в Тоборочи — сельское хозяйство, а также разведение амазонской рыбы паку в искусственных водоемах
© Мария Плотникова
Женщины занимаются рукоделием и ведут хозяйство, растят детей, внуков. Раз в неделю выезжают на ближайшую городскую ярмарку, где продают сыр, молоко и выпечку
© Мария Плотникова
Заброшенная беседка недалеко от деревни
© Мария Плотникова
Староверы говорят по-русски и используют много устаревших слов
© Мария Плотникова
Интерьер девичьей спальни
© Мария Плотникова
Сестры Енафа, Соломония и Пинарита готовятся к посещению церкви. Старообрядцы посещают церковь дважды в неделю, не считая православных праздников: службы проходят в субботу с 17 до 19 часов и в воскресенье с 4 до 7 утра
© Мария Плотникова
Семейная фотография, снятая во время празднования свадьбы
© Мария Плотникова
В окрестностях Тоборочи нет асфальтированных дорог
© Мария Плотникова
III место Женя Жуланова (Россия) — Вятский модник
Виктору Казаковцеву из Кирова 72 года, его называют «вятским модником». Виктор играл на баяне в доме культуры, любил сцену и яркие наряды. И когда его отправили на пенсию по инвалидности, он сделал своей сценой целый город. Каждое утро Виктор надевает один из своих кричащих нарядов (шьет и перешивает все сам) и дефилирует по центральным улицам Кирова.
Виктор рассказывает, что за культпросветработниками в советское время следили партийные организации. Поэтому вне работы он позволял себе только шляпу и белые рубашки. Однажды, когда ехал на велосипеде мимо лесобазы, на него из кустов выпрыгнули несколько человек и избили практически до смерти. Били по почкам, по всему телу, но больше всего ногами по лицу. Почему он тогда не умер, Казаковцев до сих пор не понимает. Но понимает, за что били — за шляпу.
«Я вспомнил, как нам запрещали яркие одежды, и сказал себе: Ну все, теперь я так буду одеваться, что лошади будут оглядываться»
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Женя Жуланова
Виктор позирует у своего дома.
«Прохожие дают названия моим костюмам. Этот они назвали “Юдашкин отдыхает”. В одном магазине купил пиджак, в другом — шляпу, в третьем — ткань и сшил брюки»
© Женя Жуланова
Виктор позирует во дворе своего дома и поет:
«Бескозырка белая, в полоску воротник. Пионеры смелые спросили напрямик: “С какого, парень, года, с какого парохода и на каких морях ты побывал моряк?”»
© Женя Жуланова
Виктор позирует в центре города Кирова.
«Гольфы купил на рынке, штаны в секонд-хенде, курточка женская, но она была бесплатная, взял на всякий случай. А когда у меня появились бусы, то взял скрипку — и пожалуйста, по улице уже идет Страдивари»
© Женя Жуланова
Виктор позирует на остановке, с которой он ездит в центр города.
«По телевизору часто звучит слово “лауреат”. Идет лауреат по улице и выглядит так же как все — как шоферы или механики. А лауреат и в толпе должен выглядеть как лауреат. Вот я и собрал наряд, который назвал “Лауреат”»
© Женя Жуланова
Виктор позирует у входа в свой дом.
«Летний костюм делового характера, а поскольку я пенсионер, то мои дела — это по магазинам пройти да еще удивить прохожих. Когда собираю костюмы, то смотрю, чтобы элементы подходили по цвету, по тону, по линии, по форме»
© Женя Жуланова
Виктор позирует у себя во дворе. «Костюм жениха в летней форме. Костюм привлекательный, поскольку он белый с красным. Когда происходит совпадение по цвету, по тону, по линии, то одежда автоматически превращается в наряд»
© Женя Жуланова
Виктор позирует на фоне домов рядом с которыми он живет.
«Это пальто висело у меня лет сорок. Купил я его давно в комиссионке. А потом зашел года два назад в секонд-хенд, и там было много ярких шарфов из-за границы. И вспомнил про свое серое пальто»
© Женя Жуланова
Виктор позирует у себя во дворе.
«Пришел в секонд-хенд, а мне говорят, чтобы я пришел завтра, потому что у них есть курточка специально для меня. Ее все равно никто покупать не будет, а мне для наряда пригодится. Она с французскими очертаниями. Для нее сшил шляпу французского образца»
© Женя Жуланова
Виктор позирует на остановке, с которой он ездит в центр города.
«Хотя мои наряды вполне серьезные, без тени иронии я не могу обходиться. Этот костюм — образ современного городского жителя. Сразу видно, что идет интеллигентный человек, может быть, сотрудник торговой фирмы»
© Женя Жуланова
Виктор позирует на своей улице.
«Пиджак мне подарили в секонд-хенде, чтобы я изготовил какой-нибудь наряд. И я сделал костюм итальянского бандита и шпиона с хохолком»
© Женя Жуланова
Серии победителей будут представлены на выставке в Сахаровском центре в Москве в октябре 2019 года.
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