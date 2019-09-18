Махачкала, , 14:31 — REGNUM Концертами в Дагестане завершил гастрольный тур по городам Северного Кавказа военный оркестр войск Национальной гвардии РФ. Выступления были приурочены к празднованию Дня единства народов Дагестана и 20-летию со дня разгрома бандформирований, вторгшихся в республику в 1999 году, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

«В рамках турне мы не могли оставить без внимания древний, с глубокими культурными корнями город Дербент, прекрасные города Махачкалу и Каспийск. Мы постарались в своей программе отразить много разных музыкальных жанров», — цитирует пресс-служба начальника оркестра полковника Игоря Левандовского.

Концерты в Дагестане начались 14 сентября и проходили на летней сцене Даггосфилармонии в Махачкале, на набережной Дербента и площади имени Ленина в Каспийске. Музыканты исполнили патриотические композиции, народную музыку, произведения Николая Римского-Корсакова, Александра Зацепина, Антона Петрова, а также мелодии из кинофильмов Леонида Гайдая.

Гастроли военного оркестра Росгвардии по Северному Кавказу начались в конце февраля текущего года концертами в Северной Осетии. Выступления также прошли в Ингушетии и Ставропольском крае.