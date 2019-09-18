Ош, Киргизия, , 12:38 — REGNUM В кинотеатре «Семетей» города Ош состоится показ фильмов в рамках недели российского кино в Киргизии, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.

IV неделя российского кино пройдет с 19 по 24 сентября. В Ош планируют приехать российские актеры, в том числе народный артист России Юрий Назаров, заслуженный артист России Алексей Вертков и другие.

Во время недели российского кино планируется показ фильмов: «Медный всадник», «Решение о ликвидации», «Семь пар нечистых», «Счастье — это…», «Странники терпенья» и «У ангела ангина».

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 сентября в Бишкеке прошли Дни Москвы, организованные правительством российской столицы. Мероприятие были направлены на укрепление дружеских и деловых связей двух столиц.

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