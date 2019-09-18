Лос-Анджелес, США, , 12:33 — REGNUM Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон присоединится к съемочной группе американского телесериала «Американские Боги», сообщил Deadline 17 сентября.

Музыкант появится в четырёх эпизодах в образе викинга—лидера группы Blood Death, сторонника Одина — верховного бога древнескандинавской мифологии.

Исполнительный продюсер сериала Чик Эгли заявил, что Мэнсон привнесёт в сериал энергию, остроумие и вдохнет новую жизнь в детище Нила Геймана. Его роль должна выйти жуткой и оригинальной.

«Американские Боги» — четвертый роман писателя Нила Геймана, выпущенный в 2001 году и получивший в 2002 году премию «Хьюго» в категории роман года и уже ставший культовым. В 2014 году права на экранизацию приобрело североамериканское отделение британской компании FremantleMedia, разработкой сериала занимается американский кабельный телеканал Starz. Первый сезон вышел 30 апреля 2017 год. Дата выхода 3 сезона пока не известна.