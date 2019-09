Лос-Анджелес, США, , 12:28 — REGNUM Дэдпул может появиться в расширенной киновселенной Marvel уже в 2021 году. Об этом 18 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Отмечается, что впервые персонаж появится в сцене после титров, однако сегодня неизвестно, в каком именно фильме Marvel. Также пока остается гадать, получат ли новые фильмы студии с участием Дэдпула «детский» рейтинг (PG-13).

Напомним, Дэдпул является частью киновселенной «Люди Икс», которая стала собственностью Disney после поглощения компании Fox. Второй фильм про Дэдпула с Райаном Рейнольдсом вышел на экраны в мае 2018 года.

