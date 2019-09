Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.

В какой из трех, запланированных на 2021 год, фильмов впишут антигероя, неизвестно, сообщается только, что это не будет полноценной ролью, скорее, фрагмент после титров. В феврале зрители увидят «Шан-Чи и легенду десяти колец», в мае — «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» и «Тор: Любовь и гром» — 5 ноября.

В 2017 году, после того как было объявлено, что компания Disney поглотит Fox, глава Disney Боб Айгар успокоил поклонников, что Райан Рейнольдс продолжит играть антигероя после его интеграции во вселенную Marvel