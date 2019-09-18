Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра в интервью журналистам заявил, что «очень известные» в Голливуде люди хотят снять ремейк фильма «Принцесса-невеста». Об этом 17 сентября сообщил портал Screen Rant.

Позже в сети появились слухи, что проектом могут заняться Фил Лорд и Крис Миллер («ЛЕГО Фильм», «Мачо и ботан»). Поскольку многие фанаты не оценили идею выпуска ремейка их любимой картины, Миллер вынужден был заявить на своей Twitter-странице, что он не имеет отношения к этой затее, дав поклонникам понять, что «очень известные люди» в Голливуде — это точно не Миллер и Лорд.

https://twitter.com/chrizmillr/status/1174134637297168384

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Напомним, картину «Принцесса-невеста» (The Princess Bride) в 1987 году снял режиссер Роб Райнер по сценарию драматурга Уильяма Голдмана. Главные роли в ней исполнили Кэри Элвес и Робин Райт. Несмотря на то, что фильм не имел особого кассового успеха (около $30,8 млн при бюджете $16 млн) он стал одной из самых популярных киноработ 80-х годов XX века.

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