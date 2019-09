Лондон, , 10:56 — REGNUM Британская группа TheWho выпустила трек «Ball and Chain» из их следующего альбома «WHO». Это первый релиз группы за последние 13 лет. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Роджер Долтри, фронтмен группы, заявил, что новый альбом «WHO» — лучший релиз группы со времен «Quadrophenia» (1973). Песни касаются пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне, спиритизма, реинкарнации, силы памяти и того, какого это быть стареющей легендой рока.

В новом релизе группы будет 11 песен, «Ball and Chain» — вторая из них. Ранее группа уже исполняла эту песнюв своих выступлениях. В настоящий момент альбом можно предсказать на сайте группы, выпуск альбома «WHO» запланирован на 22 ноября.