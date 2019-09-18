Антверпен, Бельгия, , 10:50 — REGNUM Арт-группа «Север-7» из Санкт-Петербурга представила выставку-экспедицию в Музее современного искусства в Антверпене, Бельгия. Художники приготовили собственный музей внутри музея. Об этом сообщает сайт MHKA.

На выставке «Lost & Found North-7 Expedition» представили тотальную инсталляцию в виде храма, внутри которого можно найти архив работ и документацию проектов группы «Север-7». Художники исследуют национальный контекст без оглядок на уже сложившиеся в прошлом институциональные предписания или интеллектуальные тренды.

«Север-7» был образован в 2013 году студентами Школы молодого художника и Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ». Сейчас в состав коллектива входят: Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке, Петр Дьяков, Леонид Цхэ, Анна Андржиевская, Олег Хмелев, Нестор Харченко и другие.