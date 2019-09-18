Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Американская нью-метал группа Korn выпустила свой тринадцатый студийный альбом «The Nothing». Об этом сообщает издательство Metal Hummer.

Это первый альбом группы после трагической гибели жены фронтмена группы Джонатана Дэвиса и его матери. Это не могло не отразиться на «The Nothing», в котором даже записаны нервные срывы музыканта. По словам Дэвиса, он прошел через ад и теперь хочет показать слушателям, как это было.

Альбом назван в честь главного антагониста фильма «Бесконечная история» 1984 года. Альбом поведает о том, как справиться с трагедией, смертью и скорбью. Группа планирует мировой тур вместе с AliceinChains.