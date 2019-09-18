Лондон, , 10:45 — REGNUM Королевская академия художеств в Лондоне готовит ретроспективу сербской художницы Марины Абрамович. Отдельное внимание на выставке будет уделено перфомансу «Случайные факторы». Выставка будет открыта с 26 сентября по 8 декабря 2020 года. Об этом сообщает портал INTERIOR.RU.

Перфоманс «Случайные факторы» был впервые представлен в Болонье в 1977 году. Марина Абрамович и её партнер Улай стояли голые у входа в музей — так они стали «живыми дверьми в музей». Автор хотела изучить, как люди поведут себя в такой ситуации: пройдут лицом к мужчине, лицом к женщине, или вовсе побояться втискиваться в музей.

Сама художница в этот раз не станет участвовать в перфомансе — для этого она подготовит группу молодых художников. Также у посетителей будет возможность познакомиться с более чем 50 работами Марины Абрамович.