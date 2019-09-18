Лондон, , 10:31 — REGNUM Почти 30 000 человек подписали петицию, призывающую издательство Oxford University Press изменить «сексистские» определения слова «женщина» в некоторых словарях. Об этом сообщает The Guardian.

Запущенная этим летом Марией Беатрис Джованарди петиция утверждает, что словари, выпущенный под редакцией Оксфордского университета в качестве синонимов слова «женщина» используют такие слова, как штучка, кобыла, багаж, девка, юбка и т.д. По мнению авторов петиции, данная ситуация является свидетельством объективации женщин и должна быть исправлена.

Подписавшиеся призывают исключить все фразы и определения, которые дискриминируют женщин или используются для обозначения принадлежности женщин мужчинам. Заявители также критикуют тот факт, что словарное определение «мужчина» является гораздо более объемным, чем определение «женщина»: 25 примеров употребления слова «мужчина» против пяти примеров со словом «женщина».

В ответ на заявление сотрудники редакционной коллегии словаря сообщили о серьезности вопросов, поднятых в петиции: «Как всегда, наши словари стремятся отражать язык, а не управлять им, поэтому любые изменения должны производиться на естественной основе».