Красногорск, , 10:32 — REGNUM 17−21 сентября Московская губернская универсальная библиотека при поддержке Министерства культуры Московской области проводит Первый областной фестиваль детских писателей и поэтов «Край мой любимый». Об этом сообщает Литературная газета.

Программа литературного фестиваля будет посвящена 90-летнему юбилею со дня образования Московской области. В течение пяти дней в городах и посёлках Подмосковья пройдут 25 встреч с авторами, пишущими для детей. Помимо писателей и поэтов на мероприятиях фестиваля выступят детские музыкальные и танцевальные коллективы.

Организаторы фестиваля также подготовили отдельную программу для посетителей с детьми: игровые программы и викторины о родном крае, знакомство с книгами местных писателей и поэтов, поэтические мастер-классы и автограф-сессии.

Весомым дополнением к празднику станут книжные ярмарки, выставки книг и детских рисунков, фотосессии с ростовыми куклами — известными литературными героями. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.