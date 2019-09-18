Лос-Гатос, США, , 10:31 — REGNUM Первый трейлер по хоррору Стивена Кинга в «В высокой траве» выпустил сервис Netflix на своем канале в YouTube 17 сентября.

Фильм основан на повести Стивена Кинга и Джо Хилла, режиссером выступил Винченцо Натали, снявший «Куб», «Химеру», несколько эпизодов «Ганнибала».

По сюжету брат и сестра Кэл и Бэки, слыша крик о помощи маленького мальчика, бросаются в поле высокой травы на выручку. И понимают, что выйти им будет не так-то просто. Фильм выйдет на Netflix 4 октября.

Стивен Кинг — американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов», написал и опубликовал более 56 романов и около 200 рассказов, в основном в жанре триллера и ужасов. Является одним из самых успешных авторов современности. Фильм «Оно 2», снятый по одноименному произведению, который сейчас идет в мировом и российском прокатах, за три недели собрал 324 316 867 миллионов долларов.