Сиэтл, США, , 10:22 — REGNUM Шоураннеры предстоящего сериала «Властелин колец» от Amazon Studios рассказали, почему они решили снимать его в Новой Зеландии. Соответствующий материал был опубликован 17 сентября на сайте кинокомпании.

Как пояснили Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, они решили снимать шоу в Новой Зеландии, потому что это «волшебная» земля, с «нетронутыми берегами, лесами и горами», которые опытные специалисты могут использовать в качестве первоклассных декораций. Создатели сериала добавили, что теперь страна станет «домом» для этого проекта.

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Напомним, в создание будущего сериала по миру «Властелина колец» Amazon планирует вложить около $1 млрд. Таким образом, это шоу станет самым дорогостоящим в истории телевидения.

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