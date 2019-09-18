Уфа, , 09:02 — REGNUM Народного артиста СССР Владимира Спивакова наградили орденом Салавата Юлаева в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, поздравляя артиста с 75-летним юбилеем, вручил Владимиру Спивакову орден Салавата Юлаева на торжественной церемонии открытия фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». Фестиваль проходит в Уфе уже в четвёртый раз.

«Как Вы видите, этот орден имеет форму звезды. Пусть эта звезда вас зовёт и ведёт в вашу родную республику. Мы счастливы, что Вы у нас есть! Спасибо Вам за это», — сообщил врио главы Башкирии, вручая орден юбиляру.