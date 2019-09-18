Москва, , 08:34 — REGNUM 18 сентября в Новой Третьяковке в Москве открывается выставка одного из ведущих художников постсоветского экспрессионизма Николая Наседкина.

Разработанный Николаем Наседкиным художественный прием, при котором он использует в своем творчестве нефть-сырец, уайтспирит и битум, может считаться уникальным в мировой живописи. И хотя полотна и произведения автора могут показаться несколько мрачноватыми, тем не менее, по мнению искусствоведов, им присуща яркая экспрессия и новизна. Потёки краски на его картинах-инсталляциях — это не просто цветовой эксперимент, но и весьма эмоциональное авторское высказывание.

Посетители выставки могут увидеть работы, которые художник создал в течение последних 20 лет. Это произведения, написанные нефтяными суспензиями, нефтяные панно и арт-объект «Светопад». Специально для выставки Николай Наседкин создал видео-дневник, который он снял на своей малой родине.