Москва, , 08:28 — REGNUM 18 сентября в Мультимедия Арт Музее открывается выставка британского дизайнера, художника и магистра философии Филипа Колберта.

Впервые российские любители современного авангарда и поп-арта увидят более тридцати работ Колберта из разных коллекций, а также новую серию картин и скульптур Lobster Land, которую он создал специально для этой выставки. Посетителей ждет комната с иммерсивной видеоинсталляцией, а также семиметровые картины и три двухметровые скульптуры.

Искусствоведы называют Филипа Колберта «крестным сыном Энди Уорхола», хотя сам художник не раз отмечал, что его произведения вдохновлены творчеством таких ярких представителей поп-арта, как Рой Лихтенштейн, Ричард Гамильтон и Джеймс Розенквист. По мнению художника, ценным арт-объект делает то, насколько сильно он стимулирует креативное мышление зрителя.