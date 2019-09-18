Москва, , 08:25 — REGNUM В Москве с 27 по 29 сентября впервые пройдет фестиваль студенческих фильмов «Вознесенский Fest. Мне 20 лет», сообщается на портале мэра столицы.

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Фестиваль организован Культурным центром Андрея Вознесенского ипосвящен 55-летию выхода на экраны фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет».

На конкурсную программу фестиваля представлено 35 фильмов, снятых студентами и преподавателями киношкол Москвы. Победители получат денежные премии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 31 августа в Москве прошёл кинофестиваль «Будем жить». Традиционно он приурочен к Дню Российского кино.

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