Петропавловск-Камчатский, , 08:19 — REGNUM Международный фестиваль-школа «Территория», который должен был пройти на Камчатке с 21 по 28 сентября, отменили за три дня до начала. Такую информацию разместило министерство культуры Камчатского края на своем сайте 18 сентября.

По словам организаторов мероприятия, отмена произошла по вине Минкультуры, которое не выделило раннее согласованную субсидию. По данным СМИ, сумма издержек, понесенных администрацией фестиваля, составит 11 миллионов рублей.

«За день до вылета всей команды и первых участников фестиваля из Москвы в Петропавловск-Камчатский министерство культуры Российской Федерации не подтвердило выделение ранее согласованной Минфином РФ субсидии для проведения мероприятий фестиваля, — рассказали в администрации. — За оставшиеся до официального открытия дни найти недостающую сумму не представляется возможным, в связи с чем организаторы приняли решение отменить фестиваль».

Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» существует с 2006 года, им руководит арт-дирекция в лице Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Кирилла Серебренникова и Романа Донжуанского.