Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Концерт пианиста-виртуоза Юрия Шадрина, на котором исполнялись произведения Фредерика Шопена, прошел 17 сентября в российском посольстве в США.

Концерт под названием «Вечер Шопена» состоялся в Золотом зале представительского здания дипломатической миссии России в США.

«Язык культуры, язык музыки остается универсальным средством общения», — приводит ТАСС слова посла России в США Анатолия Антонова.

Также российский посол отметил, что язык культуры не может заменить диалога на профессиональные темы, однако может его облегчить.

«Мы прилагаем большие усилия для сохранения и развития российско-американских культурных связей», — заключил Антонов.

При этом сам Юрий Шадрин подчеркнул, что он считает подобные концерты такой же важной частью своей профессиональной деятельности, как и концерты на больших площадках мира.

«В какой-то момент начинаешь понимать, что обязанность музыканта — это не только играть в больших концертных залах и каких-то известных сериях. Искусство, и в частности музыку, надо доносить до каждого человека», — заявил музыкант.

Отметим, Юрий Шадрин является выпускником Московской государственной консерватории имени Чайковского и лауреатом ряда международных музыкальных конкурсов. В последние годы проживает в США.