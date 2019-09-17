Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Американский музыкант Мэрилин Мэнсон присоединился к актёрскому составу третьего сезона сериала «Американские боги», передаёт 17 сентября портал Deadline.

Как сообщается, в сериале музыкант сыграет роль Йохаан Венгрена — фронтмэна дэт-метал группы викингов Blood Death.

Комментируя данную информацию, шоураннер третьего сезона Чарльз Эгли признался, что для него будет особым удовольствием работать с Мэрином Мэнсоном, поскольку он является «давним поклонником его выдающегося таланта как автора, художника, музыканта и актера».

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Напомним, съёмки третьего сезона «Американских богов» начнутся в конце сентября в Торонто. Завершиться они должны в марта 2020 года.

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