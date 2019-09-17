Андрей Мартынов,
17 сентября 2019, 20:07 — REGNUM
Джон Донн. Алхимия любви. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2019
Для многих советских читателей английский поэт и теолог стал известен до того, как они непосредственно познакомились с его творчеством. Большинство узнало о нем, когда прочло роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». А кто-то, из ходившей в списках (а потом и в изданиях Русского зарубежья) «Большой элегии Джону Донну» («Джон Донн уснул…») Иосифа Бродского.
Тем не менее, Джон Донн (1572−1631) сразу стал популярен и появление в советские же времена его стихов (проповеди, естественно, не печатались, хотя название и эпиграф своего романа Хемингуэй позаимствовал именно из духовной прозы) встречалось с интересом.
В настоящую книгу, составленную и откомментированную знатоком английской литературы Григорием Кружковым, который также выступил и переводчиком, вошли как стихи, так и ранняя проза знаменитого британца. Жаль, что в издание не были включены и избранные проповеди. Ведь подобный сборник не только познакомил бы читателя со всеми гранями таланта Донна, но и обозначил бы конгениальность всех его дарований. Тем более, что сам Кружков справедливо замечает, как «трудно назвать другого автора, помимо Донна, в котором поэт и проповедник были бы до такой степени равносильны и равновелики друг другу». В частности, проповеди могут выступать в качестве комментариев к его стихам, а отчасти к изменению в картине мира автора «Парадоксов и проблем» (став в 1615 году священником практически отошел от поэтического творчества).
Так, например, в стихотворении «С добрым утром», Донн сравнивает полушария Земли с возлюбленными.
Позднее, в проповедях, этот географический образ напоминал священнику уже о милости Божией.
Возможно, подобное сравнение географии и теологии парадоксально, но, парадокс, это неотъемлемая часть поэтики Донна. И именно он, как отмечает Кружков, наряду с другими дарованиями и сделал современника Шекспира популярным и многие столетия спустя.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».