Москва, , 19:37 — REGNUM Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» пройдёт в России 19 октября во второй раз. Об этом 17 сентября сообщается в группе, посвящённой акции в социальной сети «ВКонтакте».

По замыслу организаторов акции, любой желающий сможет проверить свой слух и музыкальную грамотность и получить им независимую оценку. Участие в акции добровольное и бесплатное.

Каждый желающий может прийти на одну из зарегистрированных площадок проведения акции и написать музыкальный диктант. Для участников предусмотрено несколько уровней сложности, от школьного до профессорского. Задания специально для акции составляются российскими композиторами.

В настоящее время о своём участии в акции заявили 86 площадок, но ожидается, что это количество будет увеличиваться. Кроме того, на некоторых площадках предусмотрены подготовительные курсы к диктанту. Ожидается интернет-трансляция с главной площадки в Москве, в Российской академии музыки имени Гнесиных. Узнать адреса площадок можно в группах, посвящённых акции, в социальных сетях.

Напомним, первый раз акция «Всеобщий музыкальный диктант» состоялась в России в 2018 году на 28 площадках в 20 городах. Всего в диктанте приняли участие более тысячи человек. Самому младшему участнику было семь лет, самому старшему — 72 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о включении в перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника» композиций групп Queen, Nirvana, Pink Floyd и других известных зарубежных рок‑ и поп-групп

Читайте ранее в этом сюжете: Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»