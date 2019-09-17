Севастополь, , 18:09 — REGNUM В Севастополе повредили фундамент и подпорную стену мемориального комплекса «Исторический бульвар». Об этом журналистам 17 сентября сообщили сотрудники администрации музея.

«Это произошло 13 сентября. Рабочие рыли ямы рядом со стеной, по всей видимости, для установки опор наружного освещения, однако они не согласовывали свои действия и не получали разрешения на выполнение работ», — отметили в музее.

По словам представителей музея, администрация учреждения уже направила соответствующие обращения во все контролирующие органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о срыве сроков масштабной реконструкции мемориального комплекса «Исторический бульвар».

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