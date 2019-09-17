Севастополь, 17 сентября 2019, 18:09 — REGNUM В Севастополе повредили фундамент и подпорную стену мемориального комплекса «Исторический бульвар». Об этом журналистам 17 сентября сообщили сотрудники администрации музея.
По словам представителей музея, администрация учреждения уже направила соответствующие обращения во все контролирующие органы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о срыве сроков масштабной реконструкции мемориального комплекса «Исторический бульвар».
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