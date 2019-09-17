Торонто, Канада, , 15:55 — REGNUM Фильм новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» (англ. Jojo Rabbit) получил награду People's Choice Award на международном кинофестивале в канадском Торонто, пишет газета Heute.

Комедия рассказывает историю десятилетнего мальчика Йоханна, живущего в Третьем рейхе. Он впечатлен образом Адольфа Гитлера (которого играет сам Вайтити) и заводит воображаемую дружбу с фюрером. Когда мальчик выясняет, что его мать Роза (в исполнении Скарлетт Йоханссон) прячет у себя дома еврейскую девочку, он начинает сомневаться в своих идеалах.

Мировая премьера фильма состоится 18 октября.

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