Москва, , 15:44 — REGNUM 19 сентября в зале Московского музея современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре откроется персональная выставка Екатерины Муромцевой «То, что бывает с другими».

Как отмечается в аннотации на сайте ММОМА, экспозиция объединяет три проекта художницы, переосмысляющих современную историю, где прямая документальность соседствует с художественным воображением.

«На масштабных акварелях выстраиваются в ряды, переплетаются, перетекают одно в другое человеческие фигуры, создается единый орнамент, ритм коллективного тела. Фигуры представляют собой знакомые типажи, общие воспоминания, легко считываемые символы, образы из массмедиа и узнаваемые приметы времени», — говорится в аннотации.

На выставке также будет показан фильм «В этой стране», построенный как театр теней. Это мифологическая история, написанная на основе современных школьных сочинений, в которых нынешние дети рассказывают о том, каким был СССР.

Третий проект — это рисованная световая инсталляция «Без четверти двенадцать», символизирующая странный коллективный сон, который повторяется снова и снова.

Екатерина Муромцева — выпускница философского факультета МГУ им. Ломоносова, Свободных Мастерских и школы им. Родченко. Она также участвовала в проекте «Дорогие зрители» в Музее современного искусства «Гараж», фестивале «Штирийская осень» в Австрии и фестивале F/Stop в Германии.