Лондон, , 15:37 — REGNUM Национальное агентство «Узбеккино» и британская компания BBC Broadcasting House договорились о съемке серии документальных фильмов об Узбекистане, сообщает 17 сентября издание Kun.uz.

В фильмах будет рассказано об изменениях, которые произошли в Туркестане за последние три года, в том числе о выстраивании нового формата отношений между Узбекистаном и Афганистаном.

Стороны также договорились создать несколько фильмов историко-культурной направленности. Глава отдела журналистики ВВС по Ближневосточному региону Салим Патка подчеркнул, что создание фильма «Катталангарский Коран: мифы и факты» является успешным примером сотрудничества с Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Узбекистане». В рамках документа правительство республики планирует субсидировать до 20% стоимости иностранных картин, снятых в Узбекистане.

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