Волгоград, , 15:34 — REGNUM Два виртуальных концертных зала откроются в Волгоградской области до конца 2019 года. В областном центре площадку разместят в государственном театре «Царицынская опера», а в Камышине — в здании филиала Волгоградского государственного института искусств и культуры. Таким образом, жителям региона будут доступны три концертные интернет-площадки, сообщили 17 сентября в пресс-службе областной думы.

Согласно постановлению правительства РФ, теперь разрешено ежегодно проводить несколько конкурсных отборов среди региональных учреждений культуры, претендующих на открытие в них таких интернет-площадок. Победители смогут получить до 5,7 миллиона рублей из федеральной казны.

«Такие концертные интернет-площадки позволяют жителям из разных населённых пунктов увидеть в высоком качестве и с великолепным звуком выступления лучших отечественных и зарубежных исполнителей классической музыки. Это то, о чём многие раньше могли только мечтать. Особенно это важно для приобщения к искусству детей и подростков, их духовного и нравственного развития», — отметил председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Волгоградской областной думы Александр Осипов.

Первый виртуальный концертный зал открылся в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии в апреле 2019 года. Зрители уже увидели онлайн-трансляции XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского из Большого зала Московской государственной консерватории.