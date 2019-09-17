Москва, , 15:19 — REGNUM 19 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдёт концерт в честь 160-летия Русского музыкального общества (РМО).

Как отмечается в пресс-релизе Международного культурного центра «Слава», в концерте примут участие: Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества под руководством Ивана Рудина, Академический Большой Хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича, Концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Коллективы исполнят произведения как основателей Русского музыкального общества — членов императорской фамилии, так и русских композиторов-членов РМО — Чайковского, Бородина, Рахманинова, Римского-Корсакова, Мусоргского.

Вести торжественный вечер будет народный артист СССР Василий Лановой.

Русское музыкальное общество было основано в 1859 году по инициативе великой княгини Елены Павловны, Антона Рубинштейна, Юлии Абазы и других общественных деятелей. Его целью было содействие распространению музыкального образования, приобщению широкой публики к классической музыке.