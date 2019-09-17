Москва, , 15:18 — REGNUM В Москве на базе Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) создан инклюзивный Дом искусств. Цель — развитие инклюзивных форм профессиональных видов искусств, сообщили в Минкультуры РФ.

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В центре будут создавать творческие коллективы людей с ограниченными возможностями, а также способствовать раскрытию творческого потенциала инвалидов в сфере искусства.

Кроме того, организуют курсы повышения квалификации для специалистов инклюзивных творческих коллективов по изучению эффективных практик работы с инвалидами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин одобрил предложение ректора РГСАИ — создать в Москве инклюзивный профессиональный Дом искусств.

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